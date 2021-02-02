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Haberler Sarmaşık Hızır yeni bir savaşa hazırlanıyor!

Hızır yeni bir savaşa hazırlanıyor!

Hızır yeni bir savaşa hazırlanıyor!

2.2.2021

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de atv ekranında olacak. Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı öldürür ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir savaşa hazırdır.

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