Bilinen en güçlü doğal antibiyotik: ‘Udi Hindi’

SALGINDA vaka sayılarındaki yükselişle birlikte vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere olan ilgisi de arttı. Bu ürünlerin başında yer alan Udi Hindi'nin faydaları saymakla bitmiyor. Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan ve bağışıklık sistemini destekleyen Udi Hindi, mikropların vücuttan atılmasını sağlayan özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bilinen en güçlü doğal antibiyotik olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendiren Udi Hindi bitkisine olan talep bugünlerde artmış durumda. Vücuttan mikropların atılmasını sağlayan özelliğiyle de dikkat çeken Udi Hindi'nin kilogramı 250 liradan satılıyor. İçeriğinde udi hindi tozu, saf zeytinyağı, bal, zencefil, tarçın ve limon kullanılarak hazırlanan udi hindi yağı iltihap ve enfeksiyonlara karşı faydalı. Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanıyor. Udi Hindi, boğaz ağrısı ve burun akıntısına karşı da etkili.