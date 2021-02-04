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Haberler Sarmaşık Hande’den sert taş

Hande’den sert taş

Hande’den sert taş

4.2.2021

TÜRKÜCÜ Bülent Serttaş ile birlikte İbo Show'a konuk olan şarkıcı Hande Yener, programda yaşananlarla ilgili konuştu. Gazeteciler, Nişantaşı'nda görüntüledikleri Yener'e, Bülent Serttaş'ın İbo Show'da oryantal Didem'i izlememek için başını çevirmesini hatırlattı. Ünlü popçu, "Bilerek yapılmamış olabilir ya da Bülent Serttaş karısından korkmuştur" ifadelerini kullanarak yeni bir polemik yarattı.

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