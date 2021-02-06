Sanatçı Hüner Çoşkuner Üsküdar’da defnedilecek

TEDAVİ gördüğü hastanede önceki gece 58 yaşında yaşamını yitiren Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Sanatçının kullandığı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Coşkuner'in cenazesi, 8 Şubat Pazartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Coşkuner bir süredir kemik iliği kanseri tedavisi görüyordu.