Anne kız erken baharın tadını çıkardı

Model Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile anne-kız pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Şahin, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğraflarına "Tonton minnoşumla bahçe keyfi" notunu düştü.