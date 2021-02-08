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Haberler Sarmaşık Anne kız erken baharın tadını çıkardı

Anne kız erken baharın tadını çıkardı

Anne kız erken baharın tadını çıkardı

8.2.2021

Model Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile anne-kız pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Şahin, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğraflarına "Tonton minnoşumla bahçe keyfi" notunu düştü.

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