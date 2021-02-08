Model Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Siena Leyla ile anne-kız pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Şahin, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğraflarına "Tonton minnoşumla bahçe keyfi" notunu düştü.
Anne kız erken baharın tadını çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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