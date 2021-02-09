Son noktayı Sarışın kadın koydu

Yeni yılı Çeşme'deki bir lüks otelde geçiren ve otel çıkışında objektiflerimize, bir PR şirketinin sahibi olduğu öğrenilen İstanbullu sarışın güzel Gökçe Dölek ile yakalanan İbrahim Kutluay'ın yılbaşı kaçamağı, Edvina Sponza olan aşkını bitirdi.

BARIŞMA KISA SÜRDÜ

Üç çocuk annesi Sponza uğruna, daha önce iki çocuğunun annesi Demet Şener'den boşanan Kutluay'ın yaşananlar sonrası sosyetik sevgilisi ile tekrar bir araya gelmemek üzere ilişkilerini bitirdiği öğrenildi. Sponza ile Kutluay çifti bugüne kadar bir dargın, bir barışık ilişkilerini sürdürürken, Kutluay daha önce bizzat kendisi 1 Kasım 2020'de ayrıldıklarını açıklamış fakat 30 Kasım 2020'de ise tekrar barıştıklarını ilan etmişti. Bugüne kadar İbrahim Kutluay'a evlilik baskısı yapmayan Sponza'nın, Demet Şener'in Cenk Küpeli'den boşanmasıyla harekete geçtiği iddia edilmişti.





"HEYECANIMIZI KAYBETTİK"

İbrahim Kutluay'ın, ayrılık kararı sonrası sos- mişti. objekyetik sevgilisi Sponza'nın evindeki tüm eşyalarını topladığı kaydedildi. Edvina Sponza'nın ise yakın çevresine "Artık heyecanımızı kaybettik. Ne yapsak da eskisi gibi olamıyoruz" dediği iddia edildi.





İbrahim Kutluay, Çeşme'de Gökçe Dölek ile görüntülenmişti. Kutluay, Yeni Asır objektiflerini fark edince paniklemiş, görüntü vermemek için hemen arkasını dönse de kaçamamıştı. O dönem Sponza ile yeni barışmış olan Kutluay, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Şimdilik böyle iyiyiz" diye cevap vermişti.

Metin BURMALI