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Haberler Sarmaşık İzmirli ünlü yönetmen Kete yoğun bakımda

İzmirli ünlü yönetmen Kete yoğun bakımda

İzmirli ünlü yönetmen Kete yoğun bakımda

10.2.2021

1970'Lİ yıllarda çektiği filmlerle Yeşilçam'a damgasını vuran film yapımcısı ve yönetmen Feridun Kete, korona virüse yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Feridun Kete (77) üç gün önce durumu ağırlaşınca özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Mualla Kete, "Tedavisi devam ediyor. Dua edip bekliyoruz. Herkes çok dikkatli olsun" dedi. Yönetmen Feridun Kete, "Yalnızlar", "Aşkın İki Yakası", "Hedef", "Kız Sen İstanbul'un Neresindensin?", "Yalnız Adam", "Çılgın Milyoner" gibi filmlerle 1970'li yıllarda Yeşilçam'a damgasını vurmuştu.

ADEM ÜLKER

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