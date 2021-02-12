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Haberler Sarmaşık ‘Kardeşlerim’ dizisinin yayın tarihi belli oldu

‘Kardeşlerim’ dizisinin yayın tarihi belli oldu

‘Kardeşlerim’ dizisinin yayın tarihi belli oldu

12.2.2021

"DİZİ atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak. Sıcacık hikayesi, güçlü anlatımı ile kalplere dokunacak olan Kardeşlerim dizisi, 20 Şubat Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

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