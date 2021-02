Sultan’s Derm Güzellik Merkezi hizmete girdi

İZMİRLİ kadın girişimci Sultan Bozkurt, hayalini gerçekleştirerek Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi'ni önceki gün yapılan törenle hizmete açtı. İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde bulunan Folkart Towers'ta Sultan's Derm Estetik ve Güzellik Merkezi, önceki gün yapılan sade bir açılışla, kişisel bakımına önem veren kadın ve erkeklerin hizmetine girdi. Girişimci Sultan Bozkurt, "Ben burada diğer güzellik merkezlerinden ayrı olarak bir aile ortamı oluşturmaya çabalayacağım" dedi.



ANKA EFSANESİ İLHAM OLDU

AÇILIŞTA açıklamalarda bulunan Sultan Bozkurt, hayalinde her zaman bir güzellik merkezi açmak olduğunu söylerken, "Ben güzelliği, kendime bakmayı çok seven, güzellik merkezlerinden çıkmayan bir kadınım. Ben de böyle bir yer neden açmayayım diye düşündüm. Her kadın benim gibi güzelleşsin. Sadece kadınlar değil, erkekler de kendilerine baksın istedim" ifadelerini kullandı. Yaşadığımız günlerde hepimizin güzel ve iyi olmaya ihtiyacımız olduğunu görerek harekete geçtiğini söyleyen Bozkurt, "Merkezimin kuruluşunda Anka kuşu efsanesi bana ışık tuttu. Anka'nın küllerinden doğma efsanesi, insanın kendini keşfine giden yoldur. Efsanenin gerçeğe dönüşmesi için merkezimizi hızlı bir şekilde açtım. Amacım da bu keşifte içindeki güzelliği ortaya çıkarmak isteyenlere eşlik etmek olacak" dedi.



"MARKALAŞMAK İSTİYORUZ"

ALANINDA deneyimli, profesyonel takım arkadaşlarıyla yola çıktıklarını söyleyen Bozkurt, "Burada kalmayarak ileriye dönük planlarımı da hızla gerçekleştirmek istiyorum. Büyük projelerim var. Markalaşmaya doğru yönelmek istiyorum" diye konuştu.



SÜRPRİZ KAMPANYALAR

SULTAN'S Derm'de alanlarında en iyilerin olduğu bir kadroyla yola çıktıklarını vurgulayan Sultan Bozkurt, "Deneyimli kadromuz ile güzellik alanında akla gelebilecek tüm hizmetleri veriyoruz" dedi. Bozkurt, "Estetik, cilt bakımı, el ve tırnak bakımları, botoks ve dolgu gibi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca açılışa özel sürpriz kampanyalarımız da olacak" diye konuştu.



HİJYENE ÖNEM VERİLİYOR

Sultan's Derm'de yapılan tüm kişisel bakım işlemleri öncesinde, ortam hijyeni yeniden sağlanıyor. Kişiye özel malzemelerle de güvenlik ve sağlık ön planda tutuluyor.



"KADIN GİRİŞİMCİLER HIRSLI OLMALI"

Kadın girişimci adaylarına da tavsiyelerde bulunan Sultan Bozkurt, kararlılık ve cesaret vurgusu yaptı. Bozkurt, "Kadın girişimcilere, akıllarında ve hayallerinde ne varsa onun peşinden koşmasını tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlar, hırslı olmalıdır. Harekete geçmek için bir dakika bile beklemesinler" dedi.