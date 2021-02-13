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Hem kuralsız hem küstah!

Yasaklara ve pandemiye rağmen arkadaşlarıyla sahilde piknik yapan şarkıcı , maske ve mesafe kuralları hatırlatılınca da kızdı. Derici, uyaran kişileri “Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin” diye tersledi.

Hem kuralsız hem küstah!

13.2.2021

İstanbul'da Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yapan şarkıcı İrem Derici, kendisini uyaran muhabirleri "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diye tersledi. Caddebostan Sahili'nde önceki gün piknik yapanlar arasında Şarkıcı İrem Derici ve 6 arkadaşı da vardı. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan grubun rahat tavırları ise dikkat çekti.

"BEN ANTİKORLUYUM"
Önce "Koronavirüsü geçirdim. Antikorluyum" sözleriyle kendini savunan Derici, "Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapılıyor" diye devam etti. Yasakların hatırlatılması üzerine sinirlenen Derici, "Siz bir yasak ihlali, bir şikayet konusu görüyorsanız, en yakında bir bakanlık arayın. Onlar çözsün. Size kalmadı. Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" ifadelerini kullandı.

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