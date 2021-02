Pandemide sağlıklı beslenmenin 5 adımı

BESLENME ve Diyet Uzmanı Gözde Gence Kırtız, korona virüs döneminde hem sağlıklı kiloyu korumak hem de bağışıklığı güçlü tutmak için yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Pandemide evde kalmanın beslenme açısından olumlu yanının fast food tüketiminin azalması olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nden Gözde Gence Kırtız, sağlıklı beslenme önerilerini beş başlıkta sıralıyor.



UYGUN PORSİYON MİKTARI

GÜNLÜK besin ihtiyacımız, yaşa, cinsiyete ve boya göre değişiyor. Ancak genel olarak herkes porsiyon miktarını kendi avuç içini baz alarak hesaplayabilir. Bir ögünde kısıp diğer öğünlerde bunun acısını çıkarırcasına fazla yemek çok sık yapılan bir hata. Bunun yerine küçük tabak ve uzun bardaklar kullanmak porsiyon kontrolünde yardımcı olabilir. Küçük tabak kullanımı önemli, çünkü kişiler genellikle doysa bile tabağındaki besini bitirmeyi tercih ediyor.



PLANLI YEMEK VE ALIŞVERİŞ

SAĞLIKLI beslenmeye ne kadar hazırlıklı olursanız, aşırı yemenin önüne de o kadar kolay geçersiniz. Öğünlerin önceden planlanması, buzdolabının ve mutfaktaki yiyeceklerin sağlıklı ve doyurucu olması en önemli anahtar. Market alışverişine giderken tok olmanız, gereksiz ve sağlıksız yiyecekleri almanızı engeller. Yüksek şekerli besinler sadece kilo aldırmaz aynı zamanda hızlı acıktırır, duygu durumunu değiştirir ve depresyona yatkınlığı artırır.



TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ

BAĞIŞIKLIĞI güçlü tutmak için taze meyve ve sebze tüketiminin ihmal edilmemesi gerekiyor. Meyve suyu içmek yerine meyve yemek, salatalar, zeytinyağlı sebze yemekleri ile sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Tokluk sağlayan bir salata tarifi: Mevsim yeşillikleri, nar taneleri ve elma dilimleri, haşlanmış kurubaklagiller, peynir veya et- tavuk ızgara ve ceviz ya da badem ile tok tutucu bir salata yapabilirsiniz.



YAVAŞ YEMEK VE ÇOK ÇİĞNEMEK

HER öğün için 20-30 dakika ayırmanız tokluk sağlayan hormonların salgılanmasını sağlar. Böylelikle ikinci tabağı yemeden önce beyin yeterince doyduğunuz sinyalini size iletir. Ayrıca yemek yerken televizyon, bilgisayar veya telefon gibi dikkat dağıtıcılardan uzak durulmalı. Çünkü bu dikkat dağıtıcılar, daha hızlı yemek yemeye ve tokluk hissinin geç oluşmasına neden oluyor.



ATIŞTIRMALIKTA DOĞRU SEÇİM

Atıştırmalıklar sürekli göz önünde olmamalı. Paketli, aşırı şekerli, yüksek kalorili atıştırmalık tercihlerinizi değiştirin. Bazen limonlu havuç dilimleri veya sütlü kahve bile atıştırmalık ihtiyacınızı giderebilir. Tarçınlı meyve dilimleri ile C vitamini gereksiniminizi karşılayabilirsiniz. Hurmal- cevizkakao ile yapacağınız hurma topları ile tatlı isteğinizi azaltabilirsiniz. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumları çiğ olacak şekilde günde bir avuç içi kadar tercih edebilirsiniz.