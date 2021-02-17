Hakan Ural’dan şehitlere sessiz kalanlara sert tepki

Ünlü oyuncu ve magazin yorumcusu Hakan Ural, 'Pençe Kartal 2 Harekatı ve Gara'da verdiğimiz sesini çıkarmayan PKK terör örgütünü lanetlemeyen siyasiler, sanatçılar ve ünlü iş insanlarını topa tuttu. Dünkü manşetimizde de işaret ettiğimiz üzere, hain terör örgütü PKK'nın adını ağzına alamayanları sert sözlerle eleştirdi.

HERKES KINAMALI

Ural sosyal medyada paylaştığı videoda oy uğruna terör örgütü PKK'nın masum vatandaşlarımıza ve kahraman askerimize yaptığı saldırıları görmezden gelenleri lanetledi. Ural sözlerini şöyle sürdürdü: Siyaset yapıyorum diye, 3 tane 5 tane oy alacağım diye utanmadan kalkıp bunlarla mücadeleye sekte vuruyorsan sen namertsin. Bir ağzınız dolu dolu PKK deyin bakalım yahu. Devlet her türlü mücadelesini veriyor. Terörle siyaset adı altında minicik bir işbirliği yapan varsa lanet olsun. Sosyal medyada ortalığın yıkılması lazım. Sanatçısı, siyasetçisiyle, partilerin açıklaması değil, birey olarak, herkesin lanetlemesi kınaması lazım.