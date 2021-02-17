İşitme cihazında ileri teknoloji Duymer ile Türkiye’de

22 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde 100 şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu seçkin markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Merkezimiz tarafından 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile dünya markası akıllı işitme cihazları, profesyonel ekibimizle kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getirilmekte ve kulak içi montajı yapılmaktadır" dedi.

NEREDEYSE GÖRÜNMEZ

DUYMER İşitme Cihazı Merkezleri olarak dünyanın 3 seçkin markasını yaygın şube ve bayi ağı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi Danimarka malı İnterton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey markalarını Türkiye tek yetkili ditribütörü olarak ülke genelinde 100 şubesiyle hastalarına ulaştırmaktadır. Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor" dedi.

Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Dünyanın ilk akıllı işitme cihazı olan Amerikan malı Starkey işitme cihazlarıdır. Merkezi Amerika Minnesota'da bulunan Starkey işitme Cihazı Teknolojileri, 1967 yılından beri kapsamlı dijital işitme sistemlerinin yenilikçi tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtılmasında dünya lideri olan bir Amerikan şirketidir. Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Star key İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Dünyanın ilk tüm vücut sağlığınızla ilgilenen yapay zeka teknolojisine sahip işitme cihazıdır. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz" diye konuştu.

ALMAN TEKNOLOJİSİ

Almanya'da üretilen modern işitme cihazları Audifon hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Audifon İşitme Cihazları 7 farklı alanda otomatik sınıflandırma gerçekleştirerek bulunduğunuz ortamdaki ses yapısını otomatik olarak optimize eder ve işitme cihazı ayarlarını otomatik olarak bulunduğunuz ortama göre adapte eder. Ayrıca adaptif ses, feedback ayarları ve adaptif gürültü önleyici ve canlı dinleme özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Ayrıca tinnutus baskılama özelliği ile kulak çınlaması sorunları artık tarihe karışıyor. Audifon markasına ait Risa ve Lewi İşitme cihazları (Wings teknolojisi) ile uyumludur. Audifon App günlük hayatı kolaylaştırır. Kullanımı kolaydır, işitme cihazı kullanıcısına en yüksek dinleme konforu sağlar. Iphone & Android Bağlantısı mevcuttur. Audifon'un iPhone'a doğrudan ses aktarımı sayesinde kullanıcılar, işitme cihazlarıyla telefon aramalarını cevaplayabilir veya müzik dinleyebilir. Akıllı telefon, canlı bir uzaktan mikrofon olarak da kullanılabilir. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla bulundukları ortam koşullarına göre kendi ses ayarlarını ve program değişikliklerini yapabilirler" diye konuştu.



AKTİF HAYATINIZI SÜRDÜRÜN

İNTERTON olarak her zaman uygun fiyatlarda ileriye dönük, yetenekli, etkili ve kaliteli işitme çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirten Av. Salih Baz, "Yeni İnterton Ready işitme cihazlarıyla birlikte sunulan, yeni ve kullanımı kolay bir yazılım olan İnterton Fitting ve yeni akıllı telefon uygulaması İnterton Sound'u kullanarak, kullanıcılar ses profillerini, ses seviyesini ve çok daha fazlasını ayarlamasına olanak tanıyoruz ve bununla da kalmıyor Made for Apple ile doğrudan ses aktarımı sağlıyoruz. Bu sayede doğrudan telefon görüşmelerinizi yapabilir, müzik dinleyebilir sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz. İşitme cihazı kullanıcısı Apple cihazlarından işitme cihazlarına kolaylıkla erişebilir ve kontrol edebilir. İnsanlar aktif hayata devam etmek, bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak gibi aktivitelerle hayatın tadını çıkarmak isterler. Bu nedenle İnterton Ready, dış ortamlarda stressiz bir işitme deneyimi için Uyarlanabilir Rüzgar Gürültüsü Azaltma özelliğine sahiptir. Nano teknolojisi sayesinde, İnterton Ready, ter ve toza dayanıklı hale gelerek aktif yaşam tarzınızı daha da destekler" dedi.