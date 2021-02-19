“Parti yapanlar bizi enayi yerine koymasın”

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Pandemiden herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen şarkıcı, "Uzun zamandır evden çıkmıyorum. Sadece stüdyoya gidip oradan da eve dönüyorum. Bugün mecburen alışverişe çıktım" dedi.

Son dönemde yaptıkları partilerle eleştirilen ünlülerle ilgili de konuşan Aynur, "Şu süreçte hala oraya buraya gidip partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama aslında gerçekler ortada. Enayi olan biz değiliz" dedi.