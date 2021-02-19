Yaşlanmayı durdurmak için nar suyu içebilirsiniz

KIŞ mevsiminin en sevilen meyvelerinden nar; vitamin, mineral ve lif ile doludur. Nardaki antienflamatuar özellikler ve zengin polifenol içeriği DNA'yı mutasyonlardan korur, kanser hücresinin büyümesini engeller. Nar antioksidan bakımından zengindir ve bu nedenle vücudumuzu erken yaşlanmadan sorumlu olan serbest radikallerden korur. Ayrıca nar suyundaki antioksidanlar, alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurmada etkilidir.

DİĞER