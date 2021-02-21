Doğru beslenmeyle hastalığın önüne geçin

Okulların açılması ve kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin planlanması üzerine çocuklarınızın sağlığından endişe etmeye başlamış olabilirsiniz. Çocukların sosyalleşme süreçlerinde sadece Kovid-19 ile değil, birçok mikroorganizmalarla karşılaşacakları ve sıklıkla hastalanabilecekleri unutulmamalıdır. Özellikle uzun bir süre evde kalan çocuklar ev dışında bir ortamla karşılaştıkları için bu sıklık artmaktadır. Çocuğun dengeli beslenmesi sağlanmalı ve bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir.



SOĞAN

Hemen hemen herkes soğanın sağlık açısından çok önemli bir besin kaynağı olduğunu bilir. Soğan özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı etkilidir. Çocuklarınız yemeklerin içindeki soğanı seçerek tüketiyorsa yemeklerin içine bütün halde atıp vitamininin yemeğe geçmesini sağlayabilir ya da blendrize işlemi uygulayabilirsiniz.



OMEGA-3

Omega-3 yağ asitleri vücutta sentezlenemedikleri için mutlaka besinlerle dışarıdan alınmalıdır. Soğuk su balıklarında bol miktarda bulunmaktadır. Balık türüne göre omega-3 miktarı da farklılık gösterir. Somon, sardalya, uskumru, ton balığı gibi balıklar bu anlamda zengindir.

KEFİR

Kefir düzenli tüketildiğinde vücut direncini artırır. Antibakteriyel etkisi ile sindirim sistemine etki gösterir, yararlı bakterilerin gelişimine yardım ederek, hastalık yapan bakterilerin gelişimi için uygun ortamı engeller. Çocuklarınıza sevdirmek için meyve ile blendrize ederek tükettirebilirsiniz.



BAL

Bal içerdiği vitamin, mineral ve aminoasitlerle doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Sadece bakterilere karşı değil virüs, mantar, parazitlere karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirir.



PEKMEZ

Hepimizin bildiği gibi pekmez, demir yönünden zengin bir besindir ve kansızlığı olan çocuklara tavsiye edilir. 1 tatlı kaşığı pekmezin içerisine 2-3 damla limon sıkarak pekmezin içindeki demir mineralinden yararlanmanız çok daha fazla olacaktır.

SARIMSAK

Herkesin dediği gibi doğal bir antibiyotiktir. Sarımsağın antimikrobiyel özelliğini sağlayan, sarımsağa tipik kokusunu ve tadını veren allisin bileşiğidir. Vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan B1,B2,B3, C vitaminleri ile kalsiyum, folat, demir, manganez, fosfor, potasyum, selenyum, çinko gibi önemli mineralleri içerir.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM