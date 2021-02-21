Obezite cerrahisi sonrası 10 günde işe dönebilirsiniz

Özel Ege Şehir Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muzaffer Önder Öner, obezite ameliyatları sonrası hastaların ne zaman iş başı yapacaklarını sorduklarını belirterek, masabaşı işlere taburculuk sonrası, fiziksel güç gerektiren işlere ortalama 10-15 gün sonra dönülebileceğini söyledi.

3 SAAT SONRA YÜRÜYORLAR

Obezite ameliyatlarının kapalı yöntemle yapıldığı için, ameliyat sonrası ağrının açık ameliyata göre daha az olduğunu belirten Öner, "Bu sayede hastaların hayata dönüşleri çok daha hızlı olmaktadır. Hastalar 3 saat sonra yürüyor olurlar. Ameliyatlar ortalama 30 dk ile 1.5 saat sürüyor. Taburculuk sonrası, kişiler masa başı işlerine dönebilirler. Ameliyat sonrası bir komplikasyon yaşanmadığı sürece, fiziksel güç gerektiren işlerine 10'uncu ya da 15'inci günden itibaren dönebilirler" diye konuştu.

TAT DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANABİLİR

Ameliyat sonrası tat değişikliğinin yaşanabildiğini belirten Öner, "Yapılan araştırmalara göre dilimizdeki tat hücrelerinin sahip olduğu hormon reseptörlerinin, cerrahi ameliyatları sonrası tat ve koku değişikliklerinde başrol olduğu düşünülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar şu an için kısıtlı olmasına rağmen ameliyat geçirmiş hastalarla yapılan anket çalışmaları bu değişiklikleri yaşayan hastaların ameliyat sonrası dönemde daha kolay kilo verdiklerini ve bu süreci daha kalıcı geçirdiklerini göstermektedir" dedi.