Pratik tariflerle doğal beslenme

Korona virüs sal-gınının etkile-ri beslenme alış-kanlıklarımıza da yansırken, dengeli ve doğal beslenmeye daha da dikkat etmeye başla-yan vatandaşlar pratik olan yiyeceklere daha çok yönelmeye başladı. Kafe ve restoran gibi yerlerin kapanması ya da oturma-nın yasak olması ile birlik-te bu durumu değerlendi-ren uzman Nur Alparslan, sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini dışarıdan yiyen kamu, kurum çalışanları ile vakti olmayan çalışan-lara özel kahvaltı olarak tüketebilecekleri doy-gunluk oluşturan içecek-lerden bahsetti.

SEBZE VE MEYVE ŞART

Hastane, adliye gibi kamu kuruluşlarında çalı-şan vatandaşlarımızın genellikle sabah erken saatlerde çıktıkları için kahvaltı yapamadıkla-rını belirten Alparslan, "Doğal olarak da bağışık-lığı güçlendiremiyorlar. Zinde bir gün geçireme-diklerinden dolayı smoo-thie içecekler tüketmele-rini öneriyorum. Bunların içine meyve ve sebze ekle-yebilirler" dedi.



HERKESE UYGUN MENÜ BULUNABİLİR

KARBONHİDRAT oranları düşük, rafine şekersiz, glütensiz gıdaların hem sağlıklı hem de bağışıklık güçlendiren besinler olduğunu söyleyen Alparslan, yemeklerin kolesterol oranlarının düşürülerek sadece diyet yapan insanlara değil sağlıklı yaşamak isteyen herkese uygun hale getirilebileceğini hatırlattı.



KATKISIZ GRANOLA

Hem C vitamini açısından hem de bağışıklığı güçlendirmek açısından sabah kahvaltıları yapmayan insanlar için içeceklerin pratik bir besin olduğunu söyleyen Alparslan, "Aynı zamanda öğlen bir şey yemek istediğinizde, katkı maddesiz, rafine şekersiz, granolalar tüketilebilir" dedi.



KAKAODAN ÇİKOLATA

İŞ yerin-de öğle yeme-ğine fazla vakit ayırama-yan vatandaşlar için brokoli salatası veya yağsız ve tuz oranı düşük ana yemekle-rin faydalı olduğunu belirten Alparslan, 'Kahve içmek istiyorum, çikolata yemek istiyorum ama çikolatalar çok zarar-lı' diyen insanlar için de, ham kakaodan yapılmış çikolatalı ürünleri önerdi.