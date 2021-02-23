Dost bildiklerini tek kalemde sildi

Uludağ'da eski eşi Bursa Uludağ'a kayak tatili sırasında Kovid-19'a yakalanan Demet Akalın, yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı. Sağlığına kavuşan şarkıcı, "Aşı olmadığım için kendime kızgınım. Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı" dedi.

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Karantina sürecinde arkadaşlarını gözden geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun değil mi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici sayesinde her gün kelle paça içtim. Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, bana bitkisel ilaçlar yolladı. Ama en yakınlarımı bile sildim" diyerek sitem etti. Sosyal medyada da gündem olan Akalın'a takipçileri, "Pandemi döneminde 'Kızımı okula göndermem' diyordun, sen niye Uludağ'da partilemeyi göze alıyorsun?" yorumlarında bulundu. Demet Akalın ve Okan Kurt, Uludağ tatilinde koronaya yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı pandemi döneminde kayak tatiline gittiği için tepki çekmişti.