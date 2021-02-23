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Haberler Sarmaşık Hadise’nin dövmesi kafaları karıştırdı

’nin dövmesi kafaları karıştırdı

Hadise’nin dövmesi kafaları karıştırdı

23.2.2021

Yaklaşık bir yıldır oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olan şarkıcı Hadise'nin yeni yaptırdığı dövme sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Ünlü şarkıcının sol bileğindeki yeni dövmesini inceleyen takipçilerinin kafası karıştı.

Bazı takipçileri dövmede Kaan ile Hadise'nin baş harflerinin yazdığını ve arasında 'kalp' işareti olduğunu iddia ederken, birçok kişi ne yazdığının okunmadığını söyledi. Hadise ise, bu tartışmaya cevap vermeyerek dövmenin gizemini korudu.

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