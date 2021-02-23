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Haberler Sarmaşık Serpil Barlas’a hüzünlü veda

’a hüzünlü veda

Serpil Barlas’a hüzünlü veda

23.2.2021

80'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla tanınan sanatçı Serpil Barlas, Cumartesi gecesi Beşiktaş'taki evinde ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.

Barlas'ın cenaze töreni dün korona virüsü tedbirleri kapsamında Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleşti. Törene Eşi Uğur Dikmen, kendisi gibi şarkıcı olan annesi Aysel İpar, yakınları ve sevenleri katıldı. Serpil Barlas'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

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