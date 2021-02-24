İbo Show’un başarısını 500 kilo çiğ köfteyle kutladı

ÜNLÜ türkücü İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı. Sevgilisi Gülçin Karakaya'nın da eşlik ettiği Tatlıses, başta kamu çalışanları olmak üzere vatandaşlara 500 kilo çiğ köfte dağıttı. Bodrum Bitez'deki çiğ köfte işletmesinin önünde türkü söyleyen Tatlıses'e sevenleri de eşlik etti.

ADEM ÜLKER