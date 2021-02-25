Kuruluş Osman’a bir usta oyuncu daha

ATV'NİN heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek olan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

YİNE DAMGASINI VURACAK

YAPIM, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, başrolünü ise Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.