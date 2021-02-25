Yazdığı ve bestelediği şarkılar ile Türk popuna hit şarkılar kazandırmış başarılı müzik insanı ve şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile birlikte İstinyePark'ta gezerken objektiflere yansıdı.

'TEKLİFLER ALDIM'

El ele alışverişin keyfini çıkaran Ortaç ve sevgilisi, kendilerini takip eden gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz haftalarda bir televizyon kanalında yayınlanan "Menajerimi ara" dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Serdar Ortaç, çekimlerin çok keyifli ve güzel geçtiğini söyledi. Yer aldığı bölümlerin yayınlanmasının ardından çıkan "Serdar Ortaç müziği bırakıyor, oyuncu oluyor" başlıklı haberlerin kendisine hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı, "Müziği hayatta bırakmam ama oyunculuk yapacağım" yanıtını verdi. Birkaç projeden teklif aldığını da sözlerine ekleyen Ortaç, "Uygun gördüğüm bir projede yer alacağım" açıklamasını yaptı. Kısa süren sohbetin ardından muhabirlere teşekkür eden Ortaç ve sevgilisi, alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam etti.