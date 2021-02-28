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Emre’nin favori tatlısı İzmir’den gidiyor

Sportif Direktörü ’nun favori tatlısının bademli kazandibi olduğu ortaya çıktı. İzmirli eşi ile evlendikten sonra en güzel tatlıyı Göztepe’de tadan eski futbolcu, artık İzmir’deki kayınpederinden tatlı siparişi veriyor

Emre’nin favori tatlısı İzmir’den gidiyor

28.2.2021

Fenerbahçe ve Milli Takım'da uzun yıllar forma giydikten sonra İstanbul ekibinde Sportif Direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, tam bir kazandibi müdavimi çıktı. En sevdiği tatlı olan bademli kazandibini birçok şehirde tadan Belözoğlu, favori tatlıcısını ise İzmir'de buldu.

KAYINPEDERDEN RİCA
İzmirli eşi Tuğba Belözoğlu ile evlendikten sonra Göztepe'deki Münir Altuner tarafından işletilen tatlıcıyı keşfeden Emre, burada yediği kazandibi tatlısına resmen aşık oldu. İzmir'de yaşayan kayınpederi Şaban Gürevin'i her ziyarete geldiğinde eşiyle birlikte Göztepe'deki tatlıcıya giden ünlü sporcu, İstanbul'a dönünce tatlı işine yeni bir çözüm buldu. Kayınpederinden favori dükkanından tatlı göndermesini rica eden Belözoğlu, hayran kaldığı lezzete kavuştu. Baba Şaban Gürevin'in de kızı ve damadı için üşenmeden kazandibi alıp İstanbul'a gönderdiği kaydedildi.

FATİH ŞENDİL

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