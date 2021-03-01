  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Beni değil halkı dolandırdılar

Beni değil halkı dolandırdılar

Kamuoyunda 'Yeni Sülün Osman' ismiyle tanınan ve yıllardır polis tarafından aranan Osman G.'nin sanat dünyasından birçok ismi dolandırdığı ortaya çıktı.

Beni değil halkı dolandırdılar

1.3.2021

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesini dolandırdığı gerekçesi ile 11 yıl hapis ceza alan Osman G.'nin, sahte vekaletle cip satarak ünlü çifti 12 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi.

"ÜZÜLÜYORUM"
2017 yılında müteahhitliğini yaptığı ve Orhan Gencebay'ın reklam yüzü olduğu bin 600 daireli inşaat projesiyle de dolandırıcılıktan hüküm giyen Osman G.'nin, usta sanatçıya reklam ücretini ödemeyerek ortadan kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklama yapan Orhan Gencebay, "O dönem Samsunlu bir yakınım aracılığıyla reklam filminde oynadım. Bana paramı son kuruşuna kadar ödediler ama vatandaşlara konutlarını vermeyip dolandırdıkları için çok kızdım. Beni bu yüzden çok üzmüşlerdi.

Fatih ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beni değil halkı dolandırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.