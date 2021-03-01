Beni değil halkı dolandırdılar

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt ve ailesini dolandırdığı gerekçesi ile 11 yıl hapis ceza alan Osman G.'nin, sahte vekaletle cip satarak ünlü çifti 12 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi.

"ÜZÜLÜYORUM"

2017 yılında müteahhitliğini yaptığı ve Orhan Gencebay'ın reklam yüzü olduğu bin 600 daireli inşaat projesiyle de dolandırıcılıktan hüküm giyen Osman G.'nin, usta sanatçıya reklam ücretini ödemeyerek ortadan kaybolduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Yeni Asır'a açıklama yapan Orhan Gencebay, "O dönem Samsunlu bir yakınım aracılığıyla reklam filminde oynadım. Bana paramı son kuruşuna kadar ödediler ama vatandaşlara konutlarını vermeyip dolandırdıkları için çok kızdım. Beni bu yüzden çok üzmüşlerdi.

Fatih ŞENDİL