Çukurova’nın ‘Saniye’si üzdü

BİR Zamanlar Çukurova dizisinde 'Saniye' karakterini canlandıran Selin Yeninci, korona virüse yakalandı. Çekimler için Adana'da bulunan oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumunun ağırlaşması ile yoğun bakıma kaldırıldı. Sevenlerinden dua ve geçmiş olsun mesajları yağdı.

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