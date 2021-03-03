Soğuk algınlığını 24 saatte yenmek mümkün

UYANINCA SICAK DUŞ

● Eklem ve baş ağrısını geçirmek için sabah uyandıktan sonra sıcak suyla duş alabilirsiniz. Çünkü sıcak su kaslarınızın rahatlamasını sağlar.Ayrıca sıcak suyun oluşturduğu buhar burnu temizleyerek rahat nefes almanıza yardımcı olur.

VİTAMİN DESTEKLİ KAHVALTI

● Güne mutlaka sağlıklı bir kahvaltı ile başlayın. Saat 08.00 ile 09.00 aralığı kahvaltı için uygun bir zaman dilimidir. Soğuk algınlığıyla savaşabilmek için kahvaltıda içecek olarak portakal suyu tercih edebilirsiniz. Kahvaltıda hem C vitamininden zengin hem de antioksidan içeriği olan besinler tercih etmeniz çok daha hızlı bir şekilde toparlanmanıza yardımcı olur. Bu dengeyi sağlayabilmek için portakal suyunun yanında biraz böğürtlen tüketebilirsiniz. Vücudunuza ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için de yulaf yiyebilirsiniz. Bu kahvaltıya alternatif olarak ise, şifalı etkileriyle bilinen tavuk suyu çorbası veya sebze çorbasını içebilirsiniz.

PROTEİN VE SALATA DOPİNGİ

● Soğuk algınlığının en belirgin semptomu sinüzit ve burun tıkanıklığıdır. Bu durum şiddetli baş ağrısına sebep olur. Sabah saat 10 civarında burun tıkanıklığını açmak amacıyla buhar tedavisi uygulayabilirsiniz. Eczanelerde bu amaçla hazırlanmış çeşitli buğu ilaçları bulmak mümkün. Öncelikle bunlardan birini temin edin. Buğu ilacını kaynattığınız suya damlatın ve bu suyun buharını içinize çekin.Bu uygulamayı gün içinde ihtiyaç duydukça tekrarlayabilirsiniz.

● Vücudunuza ihtiyaç duyduğu enerjiyi vermek için öğle yemeğinde ızgara tavuk ve bol yeşillik içeren bir salata tercih edebilirsiniz. Protein, bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını sağlayarak bağışıklık sistemini harekete geçirir. Salatanın içerisindeki besinler ise güçlü birer antioksidandır. Antioksidanlar soğuk algınlığı ile olan savaşta sizin yanınıza yer alır.

BİTKİ ÇAYI VAKTİ

● Vücudunuza ihtiyaç duyduğu enerjiyi vermek için öğle yemeğinde ızgara tavuk ve bol yeşillik içeren bir salata tercih edebilirsiniz. Protein, bağışıklık hücrelerinin çoğalmasını sağlayarak bağışıklık sistemini harekete geçirir. Salatanın içerisindeki besinler ise güçlü birer antioksidandır. Antioksidanlar soğuk algınlığı ile olan savaşta sizin yanınıza yer alır. Eğer sıcak bitki çayı içemiyorsanız alternatif olarak portakal suyu içebilirsiniz.

BUHAR TEDAVİSİ

● Soğuk algınlığında akşam saatlerinde kas ağrılarında artış gözlenir. Kas ağrılarını hafifletmek ve uykuya geçişi kolaylaştırmak için, yatmadan 1-2 saat önce sıcak duş alabilirsiniz. Sıcak duştaki buhar aynı zamanda burun tıkanıklığının yok olmasını sağlar.

ERKEN YATMAYA DİKKAT

İstirahat çok önemlidir. Bu nedenle yatağa erken gitmenizi öneririz. Yeterli uyku bağışıklık sistemini de güçlendirir.

ÖĞLEN YÜRÜYÜŞ ŞART

Birçoğumuz soğuk kış günlerinde yürüyüşe çıkmaktan kaçınıyoruz. Oysa yürüyüş yapmak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca psikolojik olarak da kişiyi rahatlatır. Hasta bile olsanız, öğle yemeğinden önceki vakti yürüyüş yaparak değerlendirmenizi öneririz.