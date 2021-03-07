Altan Karındaş sanat camiasına kırgın gitti

Sinema, tiyatro, dizi ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş (93), Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevi'nde kalan Karındaş, 2 haftadır yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı ilçedeki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karındaş, 2 yıl önce verdiği bir röportajda, "3 kere ölümden döndüm. By pass oldum. Çok şükür birkaç dostum var ama bütün camiaya kırgınım. Hepsine kırgınım" demişti. 1952'de "Yavuz Sultan Selim ağlıyor" filmiyle sinemaya adım atan Karındaş, en son 2010'de "Gönül ferman dinlemiyor" filminde rol almıştı.

ŞAN EĞİTİMİ ALDI

90'lı yıllarda özel bir televizyon kanalında sunduğu "Çöpçatan" ile evlilik programlarının öncülüğünü de yapmış olan Karındaş, İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Şan ve Tiyatro eğitimi aldı. Sanatçı, 1951 yılında Muhsin Ertuğrul'un Küçük Sahne'sinde sanat hayatına başladı.



"USTAMI, DOSTUMU KAYBETTIM"

ALTAN Karındaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından üzüntüsünü dile getiren Selma Sonat, "Hem ustam hem, dostum hem arkadaşımdı" dedi. Marmaris'te yaşayan tiyatro, sinema ve dizi sanatçısı Sonat, "Uzun zamandır rahatsızdı. Beklenen sondu. Çok üzgünüm" dedi. Sonat, her yıl düzenledikleri "Kadın ve Sanat Festivali" kapsamında bu yıl 27 Mart'ta "Altan Karındaş'a Saygı Gecesi" düzenleyeceklerini de açıkladı.

ADEM ÜLKER