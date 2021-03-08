Demet Akalın hastalandığında yerine programını sunan Aslı Hünel’i arkadaş listesinden çıkarmıştı. Hünel ise, “Beni sildiğini sonradan fark ettim. Hiç sorun değil” diye konuştu. Demet Akalın koronavirüse yakalanınca kendisinin yerine sabah programını sunan Aslı Hünel arasında kriz patlak verdi. Hastalığı atlatan Akalın, sabah programını sunmaya başladığı ilk gün yakın arkadaşı ve meslektaşı Aslı Hünel'i Instagram'dan takipten çıkardı. İddiaya göre Demet Akalın, Aslı Hünel için 'Benim yerime mi geçmek istiyor?' dedi. Sahnelerin başarılı ismi Aslı Hünel, geçtiğimiz gün eşi Savaş Yurtsever ile birlikte görüntülendi. 'ANLAM VEREMEDİM' Bir ay içinde yeni single çalışmasının sevenleriyle buluşacağı müjdesini veren Hünel, Akalın ile yaşanan duruma açıklık getirdi. Hünel, 'Beni sildiğini sonradan fark ettim. Gerçekten anlam veremedim. Ben oraya konuk sunucu olarak davet edildim. Programın yapımcısı eşimin yakın arkadaşı. Arkadaşınız sizden böyle birşey rica ediyorsa kırmak olmaz. Ama Demet Akalın konuyu çok yanlış anlamış olacak ki beni takipten çıkarmış. Hiç sorun yok. Ben sosyal medyaya göre yaşamıyorum. Arkadaşlıklarımı, dostluklarımı sosyal medyadaki takip durumuna göre değerlendirmiyorum' diye konuştu.