Hakan Aysev’den kadınlara özel albüm

Operada ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Hakan Aysev, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle video paylaşım sitesi ve sosyal medyadan izlenebilecek "Hakan Aysev ile Kadın Şarkıları" adlı konser hazırladı. Operayı tanıtmak için belirlediği odak noktanın kadınlar olduğunu vurgulayan Aysev, çocuğunu okula, eşini işe gönderdikten sonra ev işleri yaparken televizyon izleyen kadınlar için sabah programlarına çıkarak opera anlattığını söyledi. Aysev, opera kavramının geçmişte ütopik olduğunu, medya aracılığı ile yaptığı çalışmalarla bunun biraz kırıldığını ifade etti.

ÜNZİLE İLE ANLATTIK

Kadınlar Günü için hazırlanan konserde işin pozitif yanını değil Türkiye'deki gerçekleri, kadınların yaşadığı zorlukları anlatmak için Ünzile şarkısıyla başlıyoruz. Türkiye'deki büyük bir sorunu gösteren bir şarkı. Çok romantik ve aşk dolu şarkılar var. Kadın şarkılarını en kısa zamanda albüme çevireceğiz" diye konuştu.

ARABESK OPERA HAZIRLIĞI

"ARABESK opera" konusunda da bir projesi olduğunu anlatan Aysev, "Arabesk operanın senfonik altyapısını hazırlıyoruz. Şu ana kadar hiç yapılmadı. Rock opera, pop opera, caz opera, Türk sanat ve halk müziği opera, söyledim. Bir arabesk kaldı" dedi.