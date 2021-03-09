Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Usta oyuncu Rasim Öztekin, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Sanatçının vefatının ardından taziye mesajı yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.