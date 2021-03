Selin Yeninci’den mutlu eden haber

ATV'DE yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Saniye' rolüyle izleyici karşısına çıkan Selin Yeninci, Adana'da 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu. 33 yaşındaki oyuncu, yoğun bakım sonrası önerilen beş günlük karantinaya girdiğini açıkladı.

Selin Yeninci, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı...

"BEN taburcu oldum. Yoğun bakım sonrası önerilen beş günlük karantinaya girdim bile. Dünyalar güzeli annem duyduğu an Adana'ya geldi. Biricik kardeşimle haftalardır uyumuyorlar. Her şeyimle yakından ilgileniyorlar. Şimdi çok mutlu ama yorgunlar. Size çok selam söylüyorlar. Benim canım dostlarım, büyüklerim, güzel kardeşlerim, tanıdıklarım, bir kez gördüğüm halde her gün duasını aldıklarım. İnsanın kendi için iyi şeyler dilemeye nefesinin olmadığı zamanlarda öyle bir geldiniz tazelediniz ki ortalığı. Arayan, soran, dua eden, mesaj yazan, güzel dilekleriyle her gün yanımda olan, hastaneye gelen, hediyeler, nazarlıklar yollayan tüm güzel yürekli güzel bakışlı siz güzel dostlarıma çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bana çok güzel vitaminler, moraller verdiniz. Bundan sonra benim de elim sizin sırtınızda..."