YEŞİLÇAM'IN efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Torunları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına hediye almaya geldiklerini "Torunlara hediye almaya geldik" diyerek dile getiren Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan muhabirlere kolay gelsin diledikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.
Torunları sevindirecekler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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