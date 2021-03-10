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Haberler Sarmaşık Torunları sevindirecekler

Torunları sevindirecekler

Torunları sevindirecekler

10.3.2021

YEŞİLÇAM'IN efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Torunları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın çocuklarına hediye almaya geldiklerini "Torunlara hediye almaya geldik" diyerek dile getiren Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan muhabirlere kolay gelsin diledikten sonra alışveriş turlarına kaldıkları yerden devam ettiler.

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