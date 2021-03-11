Bir Zamanlar Çukurova: Demir ve Ümit yeni hayatlarına hazır

BİR Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü bu akşam 20.00'da atv ekranlarında olacak. Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur. Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler. Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir.

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