Ustaya veda

USTA sanatçı Rasim Öztekin, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından önce Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Daha sonra Öztekin'in cenazesi tören için yola çıktı.

Öztekin'in naaşı, cenaze namazı öncesinde düzenlenecek tören için Ses Tiyatrosu'na getirildi. Usta sanatçı için korona virüs önlemleri kapsamında az sayıda katılımda tören düzenlendi. Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.Babasına veda eden Pelin Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.