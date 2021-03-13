Berkay davayı kaybetti

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, mekanlardaki müzik yayınları nedeniyle mahkemelik olduğu MESAM davasından beraat etti. Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği eski Başkanı Cahit Berkay'ın açtığı davada, Şanlı'nın, işletmelerin ödemesi gereken telif haklarını engelleyici açıklamalar yaptığı iddia edilmişti. Mahkeme, suç unsuruna rastlanmadığına hükmetti. İzmir Kordon'da faaliyet gösteren işletmelerdeki canlı ve dijital müzik yayınlarıyla ilgili tartışmaya Yargıtay'dan sonra yerel mahkeme de son noktayı koydu.

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İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi sürece ilişkin önemli bir karara imza attı. Dönemin MESAM Başkanı Cahit Berkay'ın talimatıyla açılan davada Kordon İşadamları Derneği Başkanı Şanlı beraat etti. Meslek birliği ile işletmecileri karşı karşıya getiren olayda, Kordon'daki işletmelerin kapısına 'telif hakkı' gerekçesiyle dayanan meslek birlikleri, çalınan müziklerden ücret talep etmişti. Birliklerin sayısı arttıkça esnafa gelen denetim sayısı da arttı. Kordon esnafı ise zaten abone oldukları dijital platformlara aylık ve yıllık ücretler ödediklerini, meslek birliklerinin ise haklarını buradan istemesi gerektiğini vurguladı.