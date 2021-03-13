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Haberler Sarmaşık ‘Koronavirüsü çok zor yendim’

‘Koronavirüsü çok zor yendim’

‘Koronavirüsü çok zor yendim’

13.3.2021

USTA oyuncu Nilgün Belgün, önceki gün Etiler'de alışveriş turundaydı.

Torunu için oyuncak aldığını söyleyen Belgün, dışarıdayken çok tedirgin olduğunu dile getirdi. Belgün, "Alışverişimi yaptım, hemen eve döneceğim. Koronaya yakalandığımda 10 gün hastanede tedavi gördüm. Hastalığı çok zor atlattım" dedi. Tek kişilik gösterisi üzerine konuşan Belgün, "Farklı bir yetenek o da. 8 yıldır yapıyorum, bu yeteneğimi sahnede keşfettim" dedi.

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