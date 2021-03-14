Kutluay ve Edvina bir dargın bir barışık

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, model Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini bitirmesine yol açtığı iddia edilen sosyetik güzel Edvina Sponza ile önceki gün İstanbul Bebek'te görüntülendi. İlişkileri boyunca bir dargın bir barışık oldukları dikkat çeken ve bir süredir ayrı olan ikili, Bebek'teki bir kahvecide kendilerini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek poz verdi.

EVLİLİK SORUSU YANITSIZ KALDI

Gazetecilerin 'Hayırlı olsun' demesi üzerine teşekkür ederek cevap veren İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, habercilerin diğer sorularına "Başka bir şey söylemeyeceğiz. Şimdilik bu kadar" diyerek yanıt vermediler ve müsaade istediler. Kutluay ve Sponza çifti mekanda bir süre oturarak baş başa zaman geçirdiler. Çiftin yeniden barıştıkları ve keyiflerinin yerinde olduğu gözlenirken, iki sevgili mekandan çıkışta da muhabirlerin evlilikle ilgili sorularına cevap vermeden hızlı hızlı yürüyerek uzaklaştı.