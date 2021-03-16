Hızır intikam için harekete geçiyor

ATV'NİN izlenme rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', bu akşam saat 20.00'de izleyicilerle buluşuyor. Bu bölümde Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içeride verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Özgürlüğüne kavuşan Hızır, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer. Canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Çakırbeyli, vereceği savaşta onu ayakta görmek ister.

HIZIR Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. Façalı ailesine savaş açan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içindeki Selçuk üstünden oyun kurar. Bu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın intikamı ise ağır olur.