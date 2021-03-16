Şener Şen’in doğduğu ev her an yıkılabilir

ADANA'DA usta oyuncu Şener Şen'in 1941'de dünyaya geldiği öne sürülen tarihi ahşap ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Evin çevresindeki esnaf, atıl durumdaki binadan düşen tahta parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. 2015'te çıkan yangında büyük hasar gören ahşap evin çatısının açıldığı, ahşap yapısında sarkmaların olduğu, duvarında ise çatlama ve yarıklar oluştuğu görüldü.

KİMSEYE ULAŞAMADIK

BİNA, yıkılma tehlikesi nedeniyle çevredeki esnafı tedirgin etmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, binanın sahibine 4 yıldır ulaşamadıklarını kaydederek, tapuda Şen soyadına mensup kişiler adına kayıtlı olduğunu saptadıklarını, ancak kimseye ulaşamayınca restorasyon çalışmalarını başlatamadıklarını ifade etti.