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Haberler Sarmaşık Pandemide ilk kitabını yazdı

Pandemide ilk kitabını yazdı

Pandemide ilk kitabını yazdı

18.3.2021

ÜNLÜ oyuncu Devrim Yakut'un pandemi günlerinde yazdığı ilk öykü kitabı Aklımın Aynalı Çarşısı, okuyucuyla buluştu.

Yakut, ilk kitap heyecanını "Ömrü sahnelerde, setlerde geçtiği için en büyük hayalini gerçekleştirmeye bir türlü vakit bulamamış bir oyuncunun tabiri caizse 'dünyanın durmak zorunda kaldığı bir zamanda' gerçekleşmiş hayaline ortak olacaksınız" şeklindeki sözleriyle dile getirdi.

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