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’in Yıldız’ı şimdiden 2023 seçimlerine hazır

Seksenler’in Yıldız’ı şimdiden 2023 seçimlerine hazır

18.3.2021

TRT'NİN Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran başarılı oyuncu Özlem Balcı, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğum gününü kutladı.

Dizideki rol arkadaşı Rasim Öztekin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Balcı, "Rahatsızlığını bildiğimiz için virüsle en yakın teması halinde onu kaybederiz diye korkuyorduk. Takdir-i ilahi ve kaderin önüne geçemiyoruz. Ne yazık ki Rasim abimizi kaybettik. Bu nedenle diziye bir aylık ara verildi" dedi.

2019'da AK Parti'den Fethiye Belediyesi için başkan aday adayı olan Balcı, 2023'te yapılacak olan seçimlerde de milletvekili adayı olacağını açıkladı.

■ ERDOĞAN BALCI

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