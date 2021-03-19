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Haberler Sarmaşık Ünlü yönetmen Kete yoğun bakımdan çıktı

Ünlü yönetmen Kete yoğun bakımdan çıktı

Ünlü yönetmen Kete yoğun bakımdan çıktı

19.3.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaklaşık 1 ay önce korona virüs şüphesi ile yoğun bakıma alınan İzmirli ünlü yönetmen Feridun Kete hızla iyileşiyor. Kete, göğüs ağrısı şikayeti hastaneye kaldırılmıştı.

Yeni Asır'a konuşan ünlü yönetmenin eşi Mualla Kete, "Feridun korona değilmiş. Sigaraya bağlı nefes darlığı ve göğüs ağrıları şikayeti vardı. Hastalığını bu şikayeti tetiklemiş. Şu an yoğun bakımdan çıktı ve odasında istirahat ediyor. Biz de çok korktuk ama şükürler olsun şimdi daha iyi. Dua eden, arayan, soran tüm dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Kete, 1970'li yıllarda Yalnızlar, Hedef, Kız Sen İstanbul'un Neresindensin, Çılgın Milyoner gibi birçok filme imza atmış ve başta Yılmaz Güney olmak üzere birçok ünlü sanatçının filmlerinin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenmişti.

■ ADEM ÜLKER

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