DEFNE yaprağı, kafa derisinde dolaşımı teşvik ederek saçların daha hızlı büyümesine katkıda bulunur. Yaklaşık 1 lt. taze kaynamış suya bir tutam defne yaprağı ekleyin ve ılınmasını bekleyin. Ardından saçlarınıza uygulayıp 30 dakika sonra durulayın.
DEFNE yaprağı, kafa derisinde dolaşımı teşvik ederek saçların daha hızlı büyümesine katkıda bulunur. Yaklaşık 1 lt. taze kaynamış suya bir tutam defne yaprağı ekleyin ve ılınmasını bekleyin. Ardından saçlarınıza uygulayıp 30 dakika sonra durulayın.
Çabuk uzayan saçlar için defne yaprağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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