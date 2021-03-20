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Haberler Sarmaşık Çabuk uzayan saçlar için defne yaprağı

Çabuk uzayan saçlar için

Çabuk uzayan saçlar için defne yaprağı

20.3.2021

DEFNE yaprağı, kafa derisinde dolaşımı teşvik ederek saçların daha hızlı büyümesine katkıda bulunur. Yaklaşık 1 lt. taze kaynamış suya bir tutam defne yaprağı ekleyin ve ılınmasını bekleyin. Ardından saçlarınıza uygulayıp 30 dakika sonra durulayın.

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