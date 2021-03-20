Çabuk uzayan saçlar için defne yaprağı

DEFNE yaprağı, kafa derisinde dolaşımı teşvik ederek saçların daha hızlı büyümesine katkıda bulunur. Yaklaşık 1 lt. taze kaynamış suya bir tutam defne yaprağı ekleyin ve ılınmasını bekleyin. Ardından saçlarınıza uygulayıp 30 dakika sonra durulayın.