Ali Sunal taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileştiğini söyledi. Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra corona virüsüne yakalanmıştı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan herkese abisi Ali Sunal'ın da testi pozitif çıkmıştı.

Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan ve hayranlarını üzen Ali Sunal, taburcu olur olmaz müjdeli haberi Instagram hesabından paylaştı. Sunal paylaşımında, "Herkese merhaba. Tedavim bitti. İyiyim, eve çıktım. İlgilenen herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.