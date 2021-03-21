Mecbur değilse evden çıkmıyor

DENEYİMLİ sunucu Özlem Yıldız, tek başına çıktığı alışveriş turunda gazetecilerin objektiflerine poz vermeyi ihmal etmedi. Pandemi döneminde çok nadiren alışverişe çıktığını belirten ünlü sunucu "Çok uzun süredir evlerimizdeyiz ama sıkıldık. Mecbur kalmadığım sürece dışarıya çıkmıyorum. Geçen hafta aldığım ama değiştirmem gereken ürünler vardı. İşimi hallettim ve eve dönüyorum" dedi.
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