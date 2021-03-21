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Haberler Sarmaşık “Serap ile alışveriş yapmayı seviyorum”

“Serap ile alışveriş yapmayı seviyorum”

“Serap ile alışveriş yapmayı seviyorum”

21.3.2021

MİLLİ sporcu 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Korkmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, Yağmurlu havaya rağmen muhabirlerin isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Arslan, pek çok erkeğin aksine eşi ile alışveriş yapmaktan keyif aldığını söyledi.
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