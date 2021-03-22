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Haberler Sarmaşık Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz

Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz

22.3.2021

Güzel oyuncu Özge Özberk, önceki gün alışverişte görüntülendi. Öğle saatlerinde tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf istediği kırmadı. Özberk, "Pandemi dolayısıyla ailecek dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz, oğlumun doğum günü olduğu için birkaç parça hediye aldım" dedi. Muhabirlerin yaz için tatil planınız var mı sorusuna ise, "Ailecek yazlığımızda olacağız" diye konuştu.

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