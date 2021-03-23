  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Uğur Uzunel korona virüse yakalandı

korona virüse yakalandı

Uğur Uzunel korona virüse yakalandı

23.3.2021

OYUNCU Uğur Uzunel'in korona virüs testi pozitif çıktı.

İddiaya göre oynadığı sette herkese test yapılırken çekimler bir süre durduruldu.

Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğur Uzunel korona virüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.