Uğur Uzunel korona virüse yakalandı

OYUNCU Uğur Uzunel'in korona virüs testi pozitif çıktı.

İddiaya göre oynadığı sette herkese test yapılırken çekimler bir süre durduruldu.

Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.